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Спорт

Турнир по мини-футболу провели в честь 625-летия Псковской судной грамоты

02.10.2022 21:35|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по мини-футболу и интерактивному футболу (киберспорт), посвященные 625-летию Псковской судной грамоты, прошли на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в субботу, 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Турнир организовали и провели по инициативе прокурора области Ивана Грибова. На мероприятии в качестве почетного гостя присутствовала начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу государственный советник юстиции 2 класса Нелли Солнышкина.

Участников турнира поприветствовали прокурор области Иван Грибов, заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Сергей Колесников и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

В соревнованиях приняли участие команды прокуратуры Псковской области, правительства Псковской области, администрации города Пскова, следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области, сборной предпринимательского Союза, Адвокатской палаты Псковской области, а также приглашенные гости – работники прокуратур Республики Коми и Архангельской области. В категории «юниоры» в турнире приняли участие команды учебных заведений Псковской области.

Победу в соревнованиях одержала команда прокуратуры Псковской области, 2 место завоевала объединенная команда прокуратур Республики Коми и Архангельской области, 3 место у спортсменов из управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Победителями турнира по мини-футболу среди юниоров стала команда Островского многопрофильного колледжа, 2 место заняла команда Псковского агротехнического колледжа, 3 место забрали воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Печорского района.

Прокурор области Иван Грибов поблагодарил всех участников турнира и наградил победителей кубками и грамотами.

Ранее сообщалось, что в Пскове открыли памятный знак Псковской судной грамоте. 

Теги: #футбол #псков #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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