Спорт

Соревнования по зимнему плаванию отменили в Пскове

Открытые областные соревнования по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» в Пскове отменили. Мероприятие должно было состояться 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото: федерация зимнего плавания Псковской области

«Дорогие участники! Мы с сожалением вынуждены сообщить о невозможности проведения соревнований 3 декабря в Пскове. В чем причина отмены? В связи неблагоприятными погодными условиями и недавним несчастным случаем», - рассказали организаторы.

Уже вышло распоряжение главы города Пскова о запрете выхода на лёд. В связи с этим комитет по спорту Псковской области запретил федерации проводить соревнования 3 декабря.

«Мы сделали всё возможное, чтобы провести старт в назначенное время. <...> Но повлиять на распоряжение "о выходе на лёд" не в силах даже администрация города Пскова и области», - отметили организаторы.

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В федерации подчеркнули, что для соревнований было всё готово: разделительные дорожки, оборудование, медали, призы от спонсоров, оплачены все услуги для успешной организации праздника.

«Вся наша команда искренне сожалеет об отмене спортивного праздника и его переносе. Мы знаем, что многие из вас поддерживают нас на протяжении долгого времени. Благодарим вас за ваше доверие. Также мы ценим трудности и преграды, которые встречаются нам на пути - благодаря этому мы закаляемся и растём дальше. Мы вместе с вами несём финансовые потери и осознаём ваше разочарование», - добавили в федерации зимнего плавания.

О новой дате проведения соревнований сообщат дополнительно.