Спорт

Футболист из Великих Лук сыграл за юношескую сборную России

Игрок великолукской спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Елизар Мартыненко получил вызов в юношескую сборную U-16, которая в эти дни проводит селекционный сбор в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Фото: yflrussia.ru

Команду игроков 2007 года тренирует Андрей Аксенов.

В среду, 19 апреля, сборная России U-16 провела контрольный матч против сверстников из московского «Локомотива» (2:3). Елизар Мартыненко находился на поле один тайм. В рамках сбора запланированы еще две встречи — 22 апреля состоится двусторонняя игра, а 25 апреля пройдет спарринг с ЦСКА U-16.

В сезоне 2022 года Елизар Мартыненко выступал в юношеской футбольной лиге Северо-Запада за команду годом старше. Полузащитник провел 21 матч за «Экспресс»-2006, забив 13 голов и отдав 7 результативных передач.

Отметим, что ранее молодой футболист находился на просмотре в «Ростове», «Локомотиве» и «Зените».