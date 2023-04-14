Спорт

Теннисисты спортклуба Nordman одержали победу на Кубке Псковской области

Спортсмены клуба по настольному теннису Nordman заняли призовые места на Кубке Псковской области, который состоялся в городе Великие Луки в выходные, 22-23 апреля. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Чемпионом стал мастер спорта Вадим Барышников, «серебро» завоевал кандидат в мастера спорта Виталий Шудегов, на третьем месте - Олег Дмитриев.

«Символично, что финалы игр состоялись 23 апреля, когда отмечался Всемирный день настольного тенниса. Поздравляем спортсменов с победой, гордимся их успехами и желаем дальнейших успехов в спорте! Так держать!» – добавил Юрий Сорокин.

Ранее депутат передал оборудование для настольного тенниса передал Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей Печорского района.