Спорт

Брейк-данс станцевали воспитанники хип-хоп центра в кабинете главы Пскова. ВИДЕО

С руководителями и воспитанниками хип-хоп центра «…Хоть Отбавляй!» встретился глава Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Видео, фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Сплав энергии и позитива, которым заряжаешься надолго. Это о воспитанниках хип-хоп центра "…Хоть Отбавляй!". Такого открытого, непринужденного общения в моем кабинете давно не было. Да и брейк здесь еще никто не танцевал. Сегодняшние гости – члены юношеской сборной России по брейкингу, победители и призеры Всероссийских соревнований, которые 6-7 мая впервые прошли в Пскове и стали рекордными по количеству участников. Более 600 танцоров из 45 городов страны боролись за звание лучших, а сборная Псковской области завоевала 8 медалей разного достоинства», - рассказал глава областного центра.

Борис Елкин поздравил ребят и тренеров с успехом, а также обсудил с руководителями центра планы по развитию брейк-данса в городе.

«Они попросили помочь в создании площадки для уличных мероприятий, а также посодействовать в организации квеста по историческому центру Пскова для приезжих спортсменов. Есть и еще одна задумка: проводить в школах бесплатные мастер-классы, чтобы привлечь молодежь к занятию спортом. Будем помогать и продвигать нашу уникальную команду!» - добавил глава города.