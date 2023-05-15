Брейк-данс станцевали воспитанники хип-хоп центра в кабинете главы Пскова. ВИДЕО

С руководителями и воспитанниками хип-хоп центра «…Хоть Отбавляй!» встретился глава Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Видео, фото: Telegram-канал Бориса Елкина
Борис Елкин поздравил ребят и тренеров с успехом, а также обсудил с руководителями центра планы по развитию брейк-данса в городе.
«Они попросили помочь в создании площадки для уличных мероприятий, а также посодействовать в организации квеста по историческому центру Пскова для приезжих спортсменов. Есть и еще одна задумка: проводить в школах бесплатные мастер-классы, чтобы привлечь молодежь к занятию спортом. Будем помогать и продвигать нашу уникальную команду!» - добавил глава города.