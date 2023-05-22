Спорт

Борис Елкин посетил проблемный ФОКОТ у школы №20 в Пскове

Глава Пскова Борис Елкин посетил проблемный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа у школы №20 в Пскове. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Осмотрел строящийся ФОКОТ у школы №20. Объект непростой. Первый подрядчик оказался недобросовестным, и с ним пришлось расторгнуть контракт. Второй приступил к строительству в конце лета, но осенью из-за погодных условий многие работы пришлось перенести на весну. За срыв сроков будем вести с ним претензионную работу», - рассказал Борис Елкин.

По словам градоначальника, сейчас будущий спортивный комплекс «уже вырисовывается»: набор площадок максимально разнообразный. Готовится искусственное футбольное поле с трибунами для болельщиков и запасных игроков, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, яма для прыжков, зона с уличными тренажерами под навесом. Предусмотрены также освещение и видеонаблюдение.

«Держим стройку на контроле!» - заключил Борис Елкин.

Напомним, ранее объект в ходе контрольного выезда на территорию округа №13 посетила депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная.