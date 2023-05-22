Спорт

Мастер-класс по воркауту провели для воспитанников школы-интерната в Пскове

Мастер-класс по воркауту провели для воспитанников школы-интерната в Пскове (улица Советской Армии, 54в) в преддверии Дня защиты детей. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» / «ВКонтакте»

«Перед началом мастер-класса по воркауту спортсмены рассказали о направлениях данной спортивной дисциплины, о том, как правильно и безопасно тренироваться на спортивных площадках, продемонстрировали элементы и трюки на площадке, а также предоставили возможность ребятам попробовать выполнить некоторые упражнения на турнике», - говорится в сообщении.

Со слов ребят, им понравилось мероприятие. Кроме того, воспитанники интересовались возможностью посещения тренировок по воркауту.