Две пилотессы стали победительницами соревнования «кей-граб» в Великих Луках

Победителями соревнования «кей-граб» XXVII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луказ стали две пилотессы Елизавета Вертипрахова и Екатерина Ларикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.
Видео: «Воздухоплавание | Великие Луки» / Telegram
«Две удачные попытки! Победителями соревнования "кей-граб" стали две пилотессы Вертипрахова Елизавета и Ларикова Екатерина», - объявили в пресс-центре встречи аэронавтов.
Напомним суть состязания: к мишени, установленной на катамаране (точное место организаторы хранят в секрете), прилетят десятки аэростатов, чтобы попытаться с высоты попасть маркером в небольшую корзину на катамаране. Место старта каждый пилот определяет сам, так что аэростаты летят с разных сторон и на разной высоте.