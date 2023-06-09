Спорт

Две пилотессы стали победительницами соревнования «кей-граб» в Великих Луках

Победителями соревнования «кей-граб» XXVII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луказ стали две пилотессы Елизавета Вертипрахова и Екатерина Ларикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Видео: «Воздухоплавание | Великие Луки» / Telegram

«Две удачные попытки! Победителями соревнования "кей-граб" стали две пилотессы Вертипрахова Елизавета и Ларикова Екатерина», - объявили в пресс-центре встречи аэронавтов.

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Напомним суть состязания: к мишени, установленной на катамаране (точное место организаторы хранят в секрете), прилетят десятки аэростатов, чтобы попытаться с высоты попасть маркером в небольшую корзину на катамаране. Место старта каждый пилот определяет сам, так что аэростаты летят с разных сторон и на разной высоте.