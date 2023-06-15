Спорт

Детский футбольный матч остановили из-за действий тренера в Пскове

Детский футбольный матч остановили из-за действий тренера в Пскове. Видео об этом инциденте опубликовал спортивный блогер Толя Офутболе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Толя Офутболе / «ВКонтакте»

Футбольный матч между игроками 2014 года рождения остановила судья из-за действий тренера детской футбольной школы «Стрела», который неоднократно выходил на футбольное поле и спорил с решениями и действиями судьи.

В комментариях некоторые псковичи отмечали, что этот тренер нередко ведет себя на играх схожим образом, другие, напротив, написали, что действия мужчины вызывают у них симпатию.