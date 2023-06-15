Спорт

Тренера наказали за непрофессиональное поведение на футбольном матче в Пскове

Тренера детской спортивной школы «Стрела» Валерия Семенова наказали за непрофессиональное поведение на футбольном матче в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал директор спортшколы Андрей Аленичев.

Напомним, судья остановила матч между игроками 2014 года рождения из-за действий тренера, который неоднократно выходил на футбольное поле и спорил с решениями и действиями судьи.

«Мы знаем про ситуацию, на каждом турнире происходят подобные моменты. Это эмоции, не только наш тренер повел себя так. Еще раз говорю, практически на каждом турнире такое бывает. В данной ситуации я не считаю, что произошло что-то серьезное и экстраординарное. Тренер матом не ругался, не бил судью. Он выскочил на поле, ребенку дали по ногам, он заступился. Ну, да, поднял немного "хай" на судью», - рассказал Андрей Аленичев.

Он отметил, что не считает данный случай достойным глобальных разбирательств, однако, это все равно является нарушением правил, поэтому тренера дисквалифицировали на три предстоящие игры.

«С тренером мы провели беседу, у нас в федерации футбола после каждого тура на неделе проходит дисциплинарный комитет. Мы вынесли за данное нарушение, по нашим стандартам, наказание - на три игры дисквалификация тренера. Такая ситуация», – заключил Андрей Аленичев.