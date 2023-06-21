Спорт

Мастер-класс по воркауту провели на фестивале уличных видов спорта в Пскове

Спортивное движение Street Workout Pskov провело тренировку и мастер-класс по воркауту на фестивале уличных видов спорта «Движение улиц» в Пскове 24 июня. Об этом сообщается в группе спортивного движения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Street Workout Pskov

«Очень важно уделять внимание ребятам, организовывать досуг, заниматься повышением уровня физической подготовки молодежи. Молодые ребята - это наше будущее поколение и то, каким оно будет зависит от каждого из нас!» - говорится в сообщении.

Подобные мероприятия, по разным спортивным направлениям, очень нужны в регионе и стране, на их развитие и финансирование важно обращать внимание государству, поддерживать всесторонне и на системной основе, считают спортсмены. «Так мы сможем воспитать сильную опору нашей стране», - подчеркнули они.