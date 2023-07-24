Спорт

Великолукский велосипедист стал призером международных Сурдлимпийских игр в Уфе

Спортсмен из Великих Лук Иван Макаров стал призером международных летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Соревнования проходят в городе Уфе Республики Башкортостан с 24 июля по 2 августа, на них приехали 743 спортсмена из Бразилии, Франции, Турции, Испании, Израиля, Кении, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Ирака, Вьетнама и других стран — всего их 30. Самой большой стала команда из России, в которую входят 495 спортсменов.

Иван Макаров занял второе место в индивидуальной гонке на время.

«Поздравляем Ивана и его тренера Филиппова Александра Вячеславовича и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.

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Добавим, Сурдлимпийские игры или Сурдлимпиада, или Дефлимпиада — спортивные соревнования людей с нарушениями слуха.