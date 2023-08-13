Спорт

«Зарядка со стражем порядка» прошла в детском саду при псковской гимназии

Полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» для детей в детском саду при Псковской инженерно-лингвистической гимназии в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району.

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Спортивные занятия для детей провели сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, а также работники ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Добавим, акция «Зарядка со стражем порядка» по инициативе полицейских проходит по всей стране и направлена на популяризацию здорового образа жизни.