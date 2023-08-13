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«Зарядка со стражем порядка» прошла в детском саду при псковской гимназии

14.08.2023 17:40|ПсковКомментариев: 0

Полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» для детей в детском саду при Псковской инженерно-лингвистической гимназии в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району. 

Фото здесь и далее: ОМВД России по Псковскому району

Спортивные занятия для детей провели сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, а также работники ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району. 

 

Добавим, акция «Зарядка со стражем порядка» по инициативе полицейских проходит по всей стране и направлена на популяризацию здорового образа жизни.

Теги: #дети #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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