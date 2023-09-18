Спорт

Владимир Кузь: Интерес к здоровому образу жизни стимулируют новые спортплощадки

Здоровый образ жизни уже активно продвигается в Псковской области, но для дальнейшего развития в этом направлении стоило бы увеличить финансирование спортивных федераций и повысить ставки зарплаты тренеров. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

Ранее РИА Новости подготовило рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, в котором Псковская область вышла на 39 место.

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«Много, очень много приверженцев ЗОЖ лично в моем окружении. Однако 39 место в рейтинге меня приятно удивило. Конечно, такой результат порадовал, в будущем хотелось бы в топ-10 войти», - сказал Владимир Кузь.

По его мнению, интерес к здоровому образу жизни, в частности, стимулируют новые спортивные площадки, обилие спортивных мероприятий и пропаганда ЗОЖ.

«Спортивные мероприятия у нас проводят регулярно. Финансирования бы побольше для федераций, увеличить бы ставки тренеров. У нас большой потенциал по лыжам, легкой атлетике, триатлону — да по всем видам спорта, а вот с тренерами вопрос», - заметил депутат.

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Напомним, Владимир Кузь - постоянный участник спортивных мероприятий в Псковской области.