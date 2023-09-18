Владимир Кузь: Интерес к здоровому образу жизни стимулируют новые спортплощадки

Здоровый образ жизни уже активно продвигается в Псковской области, но для дальнейшего развития в этом направлении стоило бы увеличить финансирование спортивных федераций и повысить ставки зарплаты тренеров. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.
Ранее РИА Новости подготовило рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, в котором Псковская область вышла на 39 место.
По его мнению, интерес к здоровому образу жизни, в частности, стимулируют новые спортивные площадки, обилие спортивных мероприятий и пропаганда ЗОЖ.
«Спортивные мероприятия у нас проводят регулярно. Финансирования бы побольше для федераций, увеличить бы ставки тренеров. У нас большой потенциал по лыжам, легкой атлетике, триатлону — да по всем видам спорта, а вот с тренерами вопрос», - заметил депутат.
Напомним, Владимир Кузь - постоянный участник спортивных мероприятий в Псковской области.