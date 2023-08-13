Спорт

Депутат Владимир Кузь принял участие в псковском триатлоне «Мехуборка»

Участие в триатлоне «Мехуборка» в Пскове 13 августа принял депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

«Принял участие в первом псковском триатлоне на олимпийской дистанции — был заплыв, заезд на велосипеде и бег. К соревнованиям готовился заранее, все прошел примерно так, как и планировал. Пока самое сложное для меня — это плавание, но мы работаем в этом направлении», - рассказал Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Депутат поблагодарил организаторов за такое мероприятие и отметил, что соревнования прошли на высоком уровне. По его мнению, в последующем к участию в триатлоне стоит привлекать больше местных спортсменов.

«Было много участников из других регионов, много иногородних. Конечно, хотелось бы больше участников из Пскова», - заметил Владимир Кузь.

Добавим, парламентарий прошел дистанцию в 51,5 км за 2 часа 42 минуты 50 секунд.