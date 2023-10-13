Спорт

Николай Валуев и Дмитрий Пирог подарили свои автографы участникам турнира по боксу в Великих Луках

Депутаты Госдумы, именитые боксеры Николай Валуев и Дмитрий Пирог подарили свои автографы спортсменам и участникам турнира по боксу памяти Евгения Клевцова в Великих Луках 13 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Николай Валуев оставил автограф на луке внука тренера Россия по лучному спорту Виталия Андреева Владимира Фазанова.

«Как знали, что я люблю лучный спорт»,- отметил Николай Валуев.

Также в спортивном комплексе «Стрелец» в Великих Луках сегодня проходит мастер-класс от чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBO, депутата Госдумы Дмитрия Пирога.

Напомним, мастер-класс и автограф-сессия проходят в рамках 25-го традиционного регионального турнира по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова.

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Главным событием юбилейных состязаний станет матчевая встреча спортсменов Псковской области и Забайкальского края. На ринг боксеры выйдут 13 октября в 18.00. Онлайн-трансляцию можно смотреть по ссылке.