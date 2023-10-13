Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Санаторный туризм
Досуг псковского школьника
распродажа стройматериалов
Злоупотребил
как не впасть в уныние осенью
Телохранитель на фрилансе
Региональные меры соцподдержки
Теплый дом ЛОНГРИД
«Велрыбпром» вкусно и качественно
«Истфакт» Остров обезьян
Экономим на покупках
Господин Рейтингомер
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
ЛОНГРИД проверить здоровье
молодежь облсовпрофа
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Спорт 13.10.2023 14:210 Мастер-класс по боксу от депутата Пирога в Великих Луках собрал более 100 участников 13.10.2023 16:510 Порхать над лошадью: как псковские вольтижеры становятся лучшими на Северо-Западе 13.10.2023 16:420 Дмитрий Пирог высоко оценил подготовку великолукских спортсменов 13.10.2023 15:340 Николай Валуев рассказал 7-летней великолучанке, кем хотел стать в детстве 13.10.2023 14:540 Николай Валуев и Дмитрий Пирог подарили свои автографы участникам турнира по боксу в Великих Луках 13.10.2023 14:210 Мастер-класс по боксу от депутата Пирога в Великих Луках собрал более 100 участников
 
 
 
Самое популярное 12.10.2023 11:1322 Крымский пост. Что стоит за новым назначением митрополита Тихона и почему его сменщику в Пскове будет непросто 11.10.2023 10:134 Беспилотник отогнали стрельбой из автоматов от аэропорта в Пскове 11.10.2023 19:4920 Митрополит Тихон освобожден от должности главы Псковской митрополии 08.10.2023 10:007 Оборванные провода и поваленные деревья: последствия непогоды в Псковской области обсуждают в Сети 09.10.2023 11:233 Строительство брата «Артека» началось в Псковской области. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Николай Валуев рассказал 7-летней великолучанке, кем хотел стать в детстве

13.10.2023 15:34|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе в 2005-2007 годах Николай Валуев в детстве мечтал стать моряком. Об этом он заявил в ходе общения с гостями и участниками 25-го традиционного регионального турнира по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова в Великих Луках 13 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук. 

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Вопрос о том, кем Николай Валуев хотел стать в детстве, именитому боксеру задала 7-летняя великолучанка, которая пришла на встречу с чемпионами с портретом своего кумира.

«Малыш, в детстве я моряком мечтал стать», - ответил Николай Валуев.

За лучшие вопросы юные великолучане получили боксерские перчатки с автографами чемпионов.

Ранее в рамках турнира в Великих Луках депутат Госдумы, чемпион мира по версии WBA в среднем весе в 2010-2012 годах Дмитрий Пирог провел мастер-класс по боксу. Он собрал более 100 участников. 

Главным событием юбилейных состязаний станет матчевая встреча спортсменов Псковской области и Забайкальского края. На ринг боксеры выйдут 13 октября в 18.00. Онлайн-трансляцию можно смотреть по ссылке

Теги: #великие луки #бокс #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли очистить дворы от деревьев из-за опасности падения при штормовом ветре?
В опросе приняло участие 290 человек
13.10.2023, 17:070 Мошенники получили от псковичей еще более 3,5 млн рублей 13.10.2023, 16:560 Завершается онлайн-голосование за первого участника псковского опен-эйра «Добрый рок» 13.10.2023, 16:520 Аспирин в Псковской области подорожал более чем на 6% 13.10.2023, 16:510 Порхать над лошадью: как псковские вольтижеры становятся лучшими на Северо-Западе
13.10.2023, 16:470 Городской субботник прошел возле Гремячей башни в Пскове. ФОТО 13.10.2023, 16:420 Дмитрий Пирог высоко оценил подготовку великолукских спортсменов 13.10.2023, 16:320 Владимир Кузь: Следить за деревьями в Пскове должен дендролог 13.10.2023, 16:300 Конкурсные программы всероссийского фестиваля «Мой Пушкин» проходят в «Михайловском»
13.10.2023, 16:200 Поездки в страны Закавказья стали дешевле для псковичей на 10% 13.10.2023, 16:140 Свободолюбивая выдра Бухля вышла на голос подруги. ВИДЕО 13.10.2023, 16:100 Почетный гражданин Островского района Геннадий Смирнов умер возрасте 85 лет 13.10.2023, 16:050 «Квартирник»: Александр Б@р@д@ Петров о подкастах, создании своего радио и ролях в кино. ВИДЕО
13.10.2023, 15:542 Цены на капусту в Псковской области обрушились на 30% 13.10.2023, 15:500 Движение по участку улицы Максима Горького открыли в Пскове 13.10.2023, 15:480 Брать водостойкие телефоны на рыбалку призвали псковичей 13.10.2023, 15:411 Ждали конец света в землянке под Пустошкой и пытались зарезать полицейских – детали громкого ЧП
13.10.2023, 15:340 Николай Валуев рассказал 7-летней великолучанке, кем хотел стать в детстве 13.10.2023, 15:320 Заключительный концерт органной музыки сезона-2023 пройдет в Печорах 15 октября 13.10.2023, 15:260 «В фокусе»: Митрополит Тихон - оценка его роли и значения для Псковской области 13.10.2023, 15:151 Дмитрий Лобарев досрочно вышел из Общественной палаты Псковской области
13.10.2023, 15:100 Иеромонах Анастасий о важности праздника Покрова Пресвятой Богородицы для Пскова 13.10.2023, 15:030 Увеличить размер выплаты по уходу за пожилыми людьми предлагают депутаты Северо-Запада 13.10.2023, 14:540 Николай Валуев и Дмитрий Пирог подарили свои автографы участникам турнира по боксу в Великих Луках 13.10.2023, 14:330 «Прессинг»: Перевод митрополита Тихона, гибельный восторг, раздражитель для эмигрантов. ВИДЕО
13.10.2023, 14:210 Мастер-класс по боксу от депутата Пирога в Великих Луках собрал более 100 участников 13.10.2023, 14:150 Музыкант из Москвы даст органный концерт в печорской церкви 13.10.2023, 14:090 Делегация Псковской области договорилась в Минске о развитии образовательного туризма 13.10.2023, 13:490 Деревья высаживают на Октябрьском проспекте в Пскове
13.10.2023, 13:440 Депутат Госдумы Дмитрий Пирог проведет мастер-класс по боксу в Великих Луках  13.10.2023, 13:431 Банк России положительно оценил требование по обязательной продаже валютной выручки 13.10.2023, 13:290 Каждый второй россиянин заметил рост цен на мясо 13.10.2023, 13:260 В рубель: Кому повезло стать каждым шестым россиянином?
13.10.2023, 13:120 Наборный каблук печорского модника XVII века показали археологи 13.10.2023, 13:070 Потребительская активность россиян выросла на 9% - исследование 13.10.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с автором-исполнителем Александром Петровым 13.10.2023, 12:550 Социальным НКО в Псковской области напомнили об актуализации их реестра
13.10.2023, 12:500 Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ 13.10.2023, 12:420 Панк-группа «Бригадный подряд» выступит в Пскове 13.10.2023, 12:260 Чистый месяц 13.10.2023, 12:192 Футбольный клуб «Псков» не сможет поехать на турнир в Сочи из-за денег
13.10.2023, 12:170 Клиенты Сбера из розничной торговли бесплатно получат книгу учёта доходов и расходов 13.10.2023, 12:083 Епископа Арсения торжественно встретят в Пскове 16 октября 13.10.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Перевод митрополита Тихона, гибельный восторг, раздражитель для эмигрантов 13.10.2023, 11:510 Портфель ESG-кредитов Сбера составил более 1,9 трлн рублей
13.10.2023, 11:500 Участок улицы Байкова перекроют в Пскове 13.10.2023, 11:480 Архангельский театр кукол приедет в Псков на «Большие гастроли» 13.10.2023, 11:430 «Пастырь»: О Пресвятой Богородице и празднике Покрова. ВИДЕО 13.10.2023, 11:400 Герман Греф: Нужно вкладываться в различные направления электроэнергетики
13.10.2023, 11:290 «Упитанный или в положении»: крупный уж встретился псковичке. ВИДЕО 13.10.2023, 11:150 «Квартирник»: Александр Б@р@д@ Петров о подкастах, создании своего радио и ролях в кино 13.10.2023, 11:130 Куриные яйца в Псковской области в сентябре подорожали на 7,7% 13.10.2023, 11:030 Рок-группа «Дороги меняют цвет» даст сольный концерт в Пскове
13.10.2023, 10:540 Чемпионат по бегу на шоссе Порхов — Красуха проходит в Псковской области 45-й раз 13.10.2023, 10:500 Смерть на работе ценой в два миллиона 13.10.2023, 10:400 «Прессинг»: Перевод митрополита Тихона, гибельный восторг, раздражитель для эмигрантов 13.10.2023, 10:360 Место встречи: улица Школьная
13.10.2023, 10:280 Псково-Печерская семинария заключила соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики 13.10.2023, 10:160 Архиерейскую грамоту вручили депутату и краеведу Дмитрию Белюкову 13.10.2023, 10:000 Псковичи стали менее активными на рынке труда - исследование 13.10.2023, 09:500 Объекты газового комплекса в Псковской области подготовили к работе в осенне-зимний период
13.10.2023, 09:400 Два человека погибли в результате пожара в Опочке 13.10.2023, 09:280 Россия предоставит кредиты другим странам на 1,4 трлн рублей 13.10.2023, 09:150 Рекламу вейпов хотят полностью запретить 13.10.2023, 09:030 Люк открыт на улице Коммунальной в Пскове
13.10.2023, 08:490 Онлайн-тренажер для отработки навыков общения учителей с родителями создали в РФ 13.10.2023, 08:381 Напавших на пустошкинских полицейских влюбленных подозревают в причастности к секте 13.10.2023, 08:244 Ресторанный бизнес хочет вернуть в Россию трудовых мигрантов 13.10.2023, 08:110 Госуслуги «женят» чаще, чем «разводят» - Минцифры
13.10.2023, 07:540 Назван способ уменьшить расход заряда смартфона 13.10.2023, 07:350 Митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Троицком соборе и Псково-Печерской обители 13.10.2023, 07:190 Энергетики круглосуточно устраняют последствия шторма в Псковской области 13.10.2023, 07:000 Воровать персональные данные россиян будет сложнее
12.10.2023, 22:002 Шатающегося мужчину в кепке продолжают разыскивать в Пскове 12.10.2023, 21:500 Почти 70 крыш многоквартирных домов отремонтировали в Псковской области за девять месяцев 12.10.2023, 21:400 Роман Достоевского «Идиот» станет темой лекции в Пскове 12.10.2023, 21:201 Эксперты назвали шесть полезных для зрения продуктов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru