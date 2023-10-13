Спорт

Николай Валуев рассказал 7-летней великолучанке, кем хотел стать в детстве

Депутат Госдумы, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе в 2005-2007 годах Николай Валуев в детстве мечтал стать моряком. Об этом он заявил в ходе общения с гостями и участниками 25-го традиционного регионального турнира по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова в Великих Луках 13 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Вопрос о том, кем Николай Валуев хотел стать в детстве, именитому боксеру задала 7-летняя великолучанка, которая пришла на встречу с чемпионами с портретом своего кумира.

«Малыш, в детстве я моряком мечтал стать», - ответил Николай Валуев.

За лучшие вопросы юные великолучане получили боксерские перчатки с автографами чемпионов.

Ранее в рамках турнира в Великих Луках депутат Госдумы, чемпион мира по версии WBA в среднем весе в 2010-2012 годах Дмитрий Пирог провел мастер-класс по боксу. Он собрал более 100 участников.

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Главным событием юбилейных состязаний станет матчевая встреча спортсменов Псковской области и Забайкальского края. На ринг боксеры выйдут 13 октября в 18.00. Онлайн-трансляцию можно смотреть по ссылке.