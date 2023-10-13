Спорт

Мастер-класс по боксу от депутата Пирога в Великих Луках собрал более 100 участников

Мастер класс от чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBO, депутата Госдумы Дмитрия Пирога проходит в спортивном комплексе «Стрелец» в Великих Луках сегодня, 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

В рамках встречи чемпион рассказал начинающим великолукским спортсменам и любителям бокса о технике ведения боя, а позже провел полноценную тренировку на великолукском ринге.

Любой желающий смог попробовать себя в роли спарринг-партнера чемпиона мира по боксу, узнать его профессиональные секреты и приемы. Всего в этот день в мастер-классе приняли участие более 100 человек из Псковской области и Забайкальского края.

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На мероприятии присутствовали глава Великих Лук Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев

Участники встречи рассказали, что такие мастер-классы с чемпионом очень интересны и полезны.

Напомним, тренировка проходит в рамках 25-го традиционного регионального турнира по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова.

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Главным событием юбилейных состязаний станет матчевая встреча спортсменов Псковской области и Забайкальского края. На ринг боксеры выйдут 13 октября в 18.00. Онлайн-трансляцию можно смотреть по ссылке.