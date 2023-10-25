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Спортсменка из Псковской области победила в международном турнире по кикбоксингу

Спортсменка из Псковской области Анастасия Федюкова победила в международном турнире по кикбоксингу – открытом чемпионате и первенстве стран Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщается в группе клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: КСЕ «Отечество - Псковская область»

Анастасия Федюкова – воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсменка КСЕ «Отечество - Псковская область» и спортивного клуба единоборств «Витязь». Тренируют Анастасию Федюкову Сергей Москалев.

Турнир прошел в подмосковном Раменском с 25 по 28 октября, он собрал большое количество участников 16 стран мира.

На протяжении трех дней более 600 участников из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Ирана, Италии, Индии, Китая, Киргизии, Молдавии и 60 регионов России продемонстрировали свою технику и сразились за призовые места. Соревнования прошли в дисциплинах фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

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«Поздравляем Анастасию и её тренера и желаем дальнейших побед!» - добавили в клубе спортивных единоборств.