Спорт

Правительству области снова не удалось продать долю в футбольном клубе «Псков-747»

Правительству Псковской области в очередной раз не удалось продать свою долю в футбольном клубе «Псков-747». Аукцион, итоги которого подвели сегодня, 2 ноября, признан несостоявшимся, сообщается на сайте «ГИС Торги».

По мнению президента Федерации футбола Псковской области Александра Коновалова, 49% доли в уставном капитале футбольного клуба не удается продать, поскольку клуб «Псков-747» как спортивная организация был трансформирован в АНО ФК «Псков», и сейчас как юридическое лицо не функционирует.

«Желающих выкупить долю не нашлось. Они ведь не первый раз предпринимают попытку ее продать, ведь, насколько я знаю, у правительства есть задача скидывать непрофильные активы. Но ФК "Псков-747" уже не существует, его же как спортивную организацию трансформировали в АНО "ФК Псков", поэтому это просто мертвое юрлицо, оно не имеет имущество, не функционирует, кому оно нужно? Тут вопрос. И не думаю, что они какие-то деньги с этого выручат», - высказал мнение Александр Коновалов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Он также добавил, что держателей долей всего двое.

Напомним, правительство продавало свою долю в клубе осенью 2022 года.