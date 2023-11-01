Правительству области снова не удалось продать долю в футбольном клубе «Псков-747»

Правительству Псковской области в очередной раз не удалось продать свою долю в футбольном клубе «Псков-747». Аукцион, итоги которого подвели сегодня, 2 ноября, признан несостоявшимся, сообщается на сайте «ГИС Торги».
По мнению президента Федерации футбола Псковской области Александра Коновалова, 49% доли в уставном капитале футбольного клуба не удается продать, поскольку клуб «Псков-747» как спортивная организация был трансформирован в АНО ФК «Псков», и сейчас как юридическое лицо не функционирует.
Он также добавил, что держателей долей всего двое.
Напомним, правительство продавало свою долю в клубе осенью 2022 года.