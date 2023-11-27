Спорт

Великолукская акция «Олимпийский диктант» станет доступна в онлайн-формате

Вторая просветительская акция «Олимпийский диктант» состоится в Великих Луках 4 декабря. Принять участие в акции можно будет и онлайн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Площадкой для проведения акции вновь станет Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. Начало в 11.00. Регистрация с 10.30

Подробности об участии в акции в онлайн-формате станут известны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что проект студентки Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Юлии Смирновой «Олимпийский диктант» получил специальный приз Белорусской ассоциации студенческого спорта в рамках VI Международного студенческого олимпийского форума.

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Проект Юлии Смирновой «Олимпийский диктант» – это просветительская акция, которую проводят для проверки знаний с целью популяризации олимпийского движения и повышения интереса к идеалам и ценностям олимпизма. Подробнее можно узнать по ссылке.