Спорт

Футбольный клуб «Псков» вошел в число сильнейших футбольных школ СЗФО

Футбольный клуб «Псков» вошел в число сильнейших футбольных школ Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Александр Коновалов / «ВКонтакте»

На торжественном приеме успехи в развитии футбола в регионе отметили уполномоченный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, футбольный клуб «Псков» одним из первых заявился на юбилейный розыгрыш ежегодного зимнего турнира на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соревнования пройдут с 13 по 19 февраля 2024 года в Санкт-Петербурге.