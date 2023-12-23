Спорт

Семейный спортивный праздник «Дед Мороз в кроссовках» состоялся в Пскове

Семейный спортивный праздник «Дед Мороз в кроссовках» прошел в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 24 декабря. Об этом сообщается в группе стадиона в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: стадион «Машиностроитель»

«Яркие эмоции, заряд бодрости, весёлые эстафеты и конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка - всё это и не только было на празднике. Но...был ещё один Дед Мороз - конечно же, в кроссовках! Всех участников Дед Мороз и Снегурочка наградили призами стадиона "Машиностроитель"», - говорится в сообщении.

К участию приглашались мальчики и девочки 2017-2018 годов рождения и их родители.