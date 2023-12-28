Спорт

Бегом в 2024-й!

Новый год — время новых начинаний. Например, можно начать бегать по утрам. А чтобы не дать усомниться в правильности такого желания, Псковская Лента Новостей представляет обзор полезных мероприятий и правильных локаций, которые позволят начать 2024 год с пользой для здоровья. Причем, совершенно бесплатно.

На спорте после мандаринов

Начать вести здоровый образ жизни можно прямо с утра в первый день нового года. 1 января в 10 часов в Финском парке стартует Новогодний забег «На спорте после мандаринов».

В отличие от большинства забегов в году, для участия в этом мероприятии не нужно регистрироваться и покупать слоты. И при этом можно получить множество подарков. Потому что новый год - действительно, чудесный праздник!

«Мы всей большой командой организаторов готовим конкурсы и призы. Призы - большие ватрушки - нам помог приобрести депутат Владимир Кузь. Розыгрыш идет в интернете, в официальной группе забега «На спорте после мандаринов». Также мы приготовили для всех баранки, сладости, кофе и чай. Все это будет на месте. Чай лично буду делать для всех желающих», - рассказал организатор забега, главный тренер Школы Бега PRO SPORT Александр Кузьмин.

Помимо ватрушек, участники розыгрыша смогут получить сертификаты на тренировки и абоненты в фитнес-клуб. А на самом мероприятии пройдет конкурс новогодних костюмов. За самый лучший детский и самый оригинальный костюмы тоже приготовлены призы.

Новогодний забег проводится уже в восьмой раз - в любую погоду. И с каждым годом собирает все больше любителей бега. «С каждым годом количество участников прибавляется. Когда мы начинали восемь лет назад, было около ста человек, сейчас стабильно собирается уже под триста участников», - сообщил Александр Кузьмин.

Организаторы забега ждут в первое утро нового года всех желающих, абсолютно любого уровня подготовки. «Мы бежим в дружеской обстановке. Пять километров - это максимум. В прошлом году были участники, которые бежали всего полтора километра, а остальные 3,5 шли пешком. Поэтому абсолютно любой человек может принять участие в забеге», - подчеркнул Александр Кузьмин.

Новичкам он посоветовал одеться теплее, «потому что зима, и в любом случае будет прохладно». «Ждем всех. Это прекрасная возможность начать новый год по-спортивному, попробовать что-то новое. И может такая традиция приведет к более успешному году», - сказал он.

Время и место: 1 января в 10.00 в Центре отдыха «Снегопад» (ул. Гоголя 52а, Финский парк).

Забег обещаний

Для тех, кто не готов явиться на старт в 10 утра и сразу бежать пять километров, есть более легкий вариант - «Забег обещаний», который пройдет на набережной Великой 1 января в 12 часов.





Это беговое мероприятие состоится в Пскове в первый раз. «Забег обещаний» - это общероссийское движение, как и забег «5 вёрст». «И наша команда приняла решение объединиться с ним и 1 января провести не только свой традиционный новогодний забег, но и такое фановое мероприятие, как «Забег обещаний»», - рассказал один из организаторов забега «5 вёрст» Сергей Иванов.



Он также пояснил, чем различаются два забега. ««5 вёрст» - это забег на 5 км по набережной реки Великой. Трасса стандартная, она не меняется. Каждую субботу в 10 часов мы его проводим. А в «Забеге обещаний» трасса меняется год от года. В прошлом году забег был на 2023 метра, в этом году мы побежим 2024 метра. И 1 января у нас будет две трассы: на 5 км и на 2024 метра», - сообщил Сергей Иванов.



Последняя, по его словам, подходит для начинающих любителей спорта. «Оба забега бесплатные. Организаторами все предусмотрено. Участникам надо только изъявить желание и зарегистрироваться - на сайтах организаторов или на месте (там помогут волонтеры).



«Вы приходите на «5 вёрст» в понедельник 1 января, берете тематический номер у организаторов, вписываете своё обещание на предстоящий год. Пробегаете (или проходите) традиционные 5 километров или фановые 2 километра и финишируете под громкие аплодисменты волонтеров», - рассказал организатор забега.



Он также посоветовал новичкам одеваться теплее. «Одеваться надо в зависимости от темпа бега. Участникам, которые бегают быстро, хватает два слоя одежды: форма для бега, одетая на термобелье и теплая кофта или ветровка. Начинающим лучше одеться теплее - можно добавить третий слой одежды. Выбор спортивной экипировки сегодня большой. Главное - чтобы это была синтетика, так как натуральные материалы долго сохнут, и человек может чувствовать дискомфорт», - пояснил Сергей Иванов.



Но в целом, по его словам, бег зимой мало чем отличается от бега летом. «Есть, конечно, специальные кроссовки с шипами, протекторами, но они больше подходят для снега по колено. А у нас трасса чистится: перед нами проходит снегоуборочная техника, которая убирает снег и посыпает лед песком. Конечно, надо быть внимательным. Есть скользкие места», - заметил организатор.



И, конечно, главный праздник ждет участников на финише. «У нас очень радушные участники и волонтеры. Все приносят вкусняшки, пироги, печенье, чай, кофе. Причем, чай всевозможных сортов! У нас сначала был один стол, где мы выставляли чай и угощения. Сейчас три стола - на одном все просто не умещается», - рассказал он.



«Будет весело и классно! Чем мне нравятся такие мероприятия? Они помогают выйти за рамки шаблонов. Если Новый год- то обязательно шампанское, много еды. И, как правило, никто не испытывает 1 января чувства радости и счастья. А когда в первый день года ты делаешь что-то необычное в компании позитивных, жизнерадостных и здоровых людей - это вызовет чувство радости. Те участники, которые придут к нам 1 января, это мероприятие запомнят на целый год!» - уверен Сергей Иванов.

Время и место: 1 января в 12.00 (сбор за 30 минут до старта) на ул.Профсоюзная, 16 (вниз от ЦУМа к Набережной)

Свободный вход на фитнес

Опасаетесь, что первую пробежку в году испортит погода: снег, дождь, гололед? Тогда бегом в зал! Тем более, некоторые фитнес-клубы в первый день нового года рады распахнуть свои двери для всех желающих.

Клуб «Супер фитнес» 1 января работает с 12 часов и объявляет свободный вход. Это отличная возможность познакомиться с тренажерным залом и с групповыми программами.

«Что ты делаешь 1 января в 12.00? Давай встретим этот год вместе! Для тех, кто не пьёт, провожу майонезносалатную топку! В нашем стиле: весело, задорно, эмоционально, по-новогоднему», - приглашает администратор клуба Алена Воробьева.

Еще одно мероприятие, которое смогут посетить не только члены клуба, состоится 6 января. «Супер фитнес» приглашает детей на Рождественскую спортивную елку. Вход свободный. Но необходима предварительная запись в сообществе фитнес-клуба «ВКонтакте».

Время и место: 1 января с 12.00 до 17.00. Клуб «Супер Фитнес» (Рижский, 16, 4-й этаж)

Лыжные прогулки

Снежная зима в Пскове началась еще в ноябре. И, хотя время от времени снег тает, морозы не отступают, и, возможно, зимняя погода порадует нас и в новогодние каникулы. А значит, можно побегать на лыжах.

Развлечение это может стать бесплатным при условии, что у вас есть своя пара лыж. Но даже если зимним снаряжением вы не успели обзавестись, цены на прокат спортивного инвентаря вполне доступные.

Итак, где есть хорошая лыжня?

В Корытово (лыжная база «Сосенка», ул. Яна Райниса, 57) подготовлены две трассы для любителей погонять на лыжах. «Есть малый круг - около 2 км и большой - 3 км. Это широкая трасса. Там можно кататься и коньком, и классикой. Лишние деревья вдоль трассы убраны, веточки подпилены. Есть небольшие горочки. Но в основном, маршрут для спокойной езды. Хотя есть отдельные участки, где можно разогнаться. Оба маршрута проходят по лесопарковой зоне. Для отдыха там установлены скамейки. В целом, трасса хорошая - люди довольны», - отметили на лыжной базе.

Отдохнуть у камина можно на базе. Там же - согреться горячим чаем и кофе.

Также есть прокат спортивного инвентаря и бесплатный гардероб.

В новогодние каникулы лыжная база работает с 3 января с 10.00 до 17.00. Понедельник выходной.

На территории парка активного отдыха «Мальская долина» (Печорский район, д. Рогово) тоже подготовлены трассы для лыжников под конёк и классику.

Внизу долины, влево от верёвочного парка - 4,5 км и 1,4 км - освещенные трассы под конёк. Сверху, уходящая за гостевые дома неосвещенная трасса протяженностью 2,4 км под конёк и классику.

Вход на трассы свободный. Возможна аренда комплекта беговых лыж в прокате за дополнительную плату.

Кроме того, есть хорошая лыжня у монумента Александру Невскому на горе Соколиха (д. Хотицы, Псковский район). Трассу готовят энтузиасты - псковские ветераны лыжного спорта.

«Договариваемся с собственником земли - Псковским районом, чтобы он нам разрешил на его полях приготовить трассу. И, начиная с осени, подготавливаем ее к зиме: вырубаем кусты, косим траву, убираем камни, устанавливаем плакаты и опознавательные знаки лыжника. Зимой мы ее укатываем», - рассказал представитель «Общества ветеранов лыжного спорта г. Пскова» Виктор Мурников.

Трасса находится у подножья памятнику Невскому, ее протяженность примерно 2 км. По словам Виктора Мурникова, многие псковичи о трассе знают: в хорошую погоду по 50 человек катается одновременно.

Периодически «Общество ветеранов лыжного спорта г. Пскова» проводит для псковичей лыжные старты. «Ближайший - новогодний, 31 декабря. Вести мероприятие будет Дед Мороз. Конфеты, чай и хлопушки ждут своих друзей 31 декабря в 12 часов на лыжном стадионе Соколиха. Будем провожать уходящий год и встречать новый год», - рассказал организатор.

Еще одни старты намечены на 4 января. В соревнованиях могут принять участие все любители лыжного спорта. Регистрация в группе сообщества в ВКонтакте или на месте - за полчаса до старта. «Уровень подготовки - любой. Наши участники борются не с соперником, а сами с собой - ставят свои рекорды. 4 января их ждет дистанция 10 км. Надеемся, что погода позволит провести соревнования», - рассказал он.

Танцы на льду

Еще одна возможность встретить год по-спортивному - отправиться на каток в Финском парке - один из самых красивых в Пскове. Входные группы на ледовой площадке оборудованы светодиодными арками, на ограждении - гирлянды из лампочек, есть небольшая фотозона с цифрами «2», «0», «2» и «4». Хорошему настроению способствует и музыка: веселая новогодняя или современная эстрадная.

Ледовое покрытие всегда ровное, а сама площадь катка достаточна для того, чтобы даже при наплыве посетителей всем хватало места. Возле ограждения есть скамейки, где можно переобуться. Вещи можно сдать в гардероб.

«В прокате есть бесплатный гардероб, где могут оставить вещи все - не только люди, которые берут коньки на прокат. Также на территории катка есть кафе с горячей продукцией: хот-доги, блины, сэндвичи, картофель фри и т. д. Там же можно согреться чаем или кофе», - рассказали на стадионе «Машиностроитель».

И самое главное - вход на каток свободный.

Итого: шансов приобщиться к ЗОЖ в новом году много. А начать можно даже с пеших прогулок по городу. Псков так красиво украшен к праздникам!

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова, а также из ВК-групп героев публикации