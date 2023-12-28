Спорт

Новогодний забег «На спорте после мандаринов» состоялся в Пскове. ФОТО

Традиционный новогодний забег «На спорте после мандаринов» состоялся в Пскове утром 1 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Забег стартовал рядом с центром зимнего отдыха «Снегопад» в Финском парке. Участников мероприятия ждала праздничная атмосфера, горячий чай после пробежки и встреча с единомышленниками. Многие участники вышли на забег в новогодних костюмах.

Стоит отметить, что 1 января в Пскове прошло сразу несколько спортивных мероприятий. Подробнее о них можно узнать в статье обозревателя Псковской Ленты Новостей Светланы Синцовой по ссылке ниже.