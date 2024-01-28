Спорт

Псковички стали победительницами первенства СЗФО по футзалу

Финальный день первенства СЗФО завершился триумфом Псковской женской команды по футболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

«ФК "Псков" — СШ "Ленинградец" 5:1 (3:0). Эта победа позволила нашей команде стать победителем первенства СЗФО по футзалу среди девочек до 14 лет, девочкам удалось стать лучшими на Северо-Западном федеральном округе, и завоевать путёвку на всероссийский финал!» – рассказал он.

Голы забили: Анастасия Кривошей, Варвара Воробьева и Елизавета Иванова. Тренеры команды: Елена Колышева и Андрей Колышев.