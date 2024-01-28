Псковички стали победительницами первенства СЗФО по футзалу

Финальный день первенства СЗФО завершился триумфом Псковской женской команды по футболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.
«ФК "Псков" — СШ "Ленинградец" 5:1 (3:0). Эта победа позволила нашей команде стать победителем первенства СЗФО по футзалу среди девочек до 14 лет, девочкам удалось стать лучшими на Северо-Западном федеральном округе, и завоевать путёвку на всероссийский финал!» – рассказал он.
Голы забили: Анастасия Кривошей, Варвара Воробьева и Елизавета Иванова. Тренеры команды: Елена Колышева и Андрей Колышев.