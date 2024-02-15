Галина Овсова: Новые меры поддержки спорта в Псковской области беспрецедентны

Спортивные федерации Псковской области положительно восприняли новость о новых мерах поддержки. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Дополнительно губернатор Псковской области одобрил поддержку тех федераций, которые проводят на территории региона крупные соревнования (уровень СЗФО и России), продолжила Галина Овсова.
Всего в Псковской области около 76 спортивных федераций, которые получают субсидию в зависимости от рейтинговой системы. Базовую ставку по этим субсидиям повысили до 150 тысяч рублей.
«Важное решение - оплата предоставления скорой медицинской помощи. Травматичные виды спорта тратили большие деньги на услуги скорой помощи. По регламенту обязана дежурить. Не один год они обращались по этому вопросу», – добавила она.