Спорт

Выставка к 10-летию XXII Олимпийских зимних игр в Сочи открылась в Великих Луках

Выставка «Жаркие. Зимние. Наши», посвященная 10-летию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, открылась в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Музей спорта и олимпийского движения Псковского края и Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

В открытии выставки участвовали почётные гости и дарители - ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов (в формате видеоприветствия) и первый заместитель главы города Великие Луки, начальник Сочинской таможни в период подготовки и проведения Игр Светлана Степанова, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки Евгений Цацко, проректор по спортивной и воспитательной работе ВЛГАФК, координатор подготовки волонтёров ВЛГАФК для Игр Андрей Петров, президент Великолукской олимпийской академии, участник эстафеты олимпийского огня Сочи-2014 Руслан Городничев, преподаватели ВЛГАФК, волонтёры Сочи-2014 Иван Пискунов, Алексей Аввакуменков, Екатерина Дытко, участники Детского хора России - исполнители гимна России на закрытии XXII Олимпийских зимних игр Анжелика Романюк, Анна Янковская, почётный гражданин города Великие Луки, член Союза краеведов России Владимир Орлов, начальник отдела туризма комитета культуру администрации города Великие Луки Зоя Фёдорова, сотрудники Музея-усадьбы С. В. Ковалевской Светлана Белюкова, Нина Янченкова, Алексей Левицкий.

«Благодарим всех, кто проявил интерес к выставке и нашёл возможность принять участие в её открытии!» - добавили в музее.

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Музей спорта и олимпийского движения Псковского края расположен по адресу: Великие Луки, площадь Юбилейная, 4, ВЛГАФК.

График работы: с 9.00 до 17.00. Выходные – суббота, воскресенье.