Спорт

Псковичка Наталья Спиридонова установила в Брянске рекорд манежа по прыжкам в высоту

Спортсменка из Псковской области Наталья Спиридонова стала победителем всероссийских соревнований памяти заслуженного тренера СССР и России, заслуженного работника культуры В. Д. Самотесова по лёгкой атлетике. Соревнования прошли в Брянске 28 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото предоставили в Центре спортивной подготовки Псковской области

Наталья Спиридонова заняла 1 место в прыжках в высоту с результатом 1.95 см, установив рекорд манежа.

«Поздравляем спортсменку и её тренера Алексееву Екатерину Станиславну и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.