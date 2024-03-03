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Спорт

Участие в соревнованиях по самбо в Пскове приняли 180 спортсменов

04.03.2024 17:05|ПсковКомментариев: 0

XVI областная спартакиада учащихся по самбо среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения и первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2010-2012 годов рождения состоялись в Пскове в минувшие выходные, 2-3 марта. Турниры вошли в календарь спортивных соревнований проекта «Единой России» «Zа самбо», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии. 

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Первенство Псковской области стало отбором лучших спортсменов на соревнования Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в Вологде 5-7 апреля.

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из Куньи, Опочки, Себежа, Пушкинских Гор, Невеля, Пскова, Великих Лук, Струг Красных, Порхова.

«Рад приветствовать всех на этом прекрасном празднике спорта. Покажите лучшую технику, лучшую борьбу и докажите, что самбо – самый сильный вид единоборств. С праздником! За самбо!» – обратился с приветственным словом региональный координатор партийного проекта «Zа самбо» Владимир Владимиров. Он добавил, что самбо в Псковской области успешно развивается, при поддержке партийного проекта открываются новые спортивные залы, увеличивается количество спортсменов в этом виде спорта. «К нашей большой и дружной спортивной семье недавно присоединился Порхов, где тренирует ребят Александр Владимирович Шлыков, майор запаса. Сейчас секцию посещают около 30 подростков. По партийному проекту мы уже оснастили зал спортивным ковром, ранее передали 10 комплектов формы для занятий самбо. Сегодня дарим еще несколько комплектов. Тренируйтесь!» – сказал Владимир Владимиров и пригласил тренера для вручения самбовок.

Александр Шлыков поблагодарил регионального координатора за подарки, за поддержку и помощь в развитии самбо в Порхове.

Напомним, партийный проект «Zа самбо» уже два года успешно реализуется в Псковской области. На федеральном уровне его поддерживает секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

 

Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых направлений народной программы партии. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Теги: #регион60 #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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