Великолучане победили на XVI областной спартакиаде учащихся по самбо

Финальные соревнования XVI областной спартакиады учащихся по самбо прошли в деревне Писковичи Псковского района 2 марта. В соревнованиях приняли участие команды из 11 муниципалитетов, всего 80 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области
Призовые места распределились следующим образом:
«Поздравляем всех победителей и призеров соревнований и желаем дальнейших успехов!» - отметили в центре спортивной подготовки.
Следующий вид программы XVI областной спартакиады учащихся – финальные соревнования по волейболу, которые будут проходить в Пскове 25-27 марта.