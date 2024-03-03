Спорт

Великолучане победили на XVI областной спартакиаде учащихся по самбо

Финальные соревнования XVI областной спартакиады учащихся по самбо прошли в деревне Писковичи Псковского района 2 марта. В соревнованиях приняли участие команды из 11 муниципалитетов, всего 80 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда города Великие Луки,

2 место – команда города Пскова,

3 место – команда Себежского района.

«Поздравляем всех победителей и призеров соревнований и желаем дальнейших успехов!» - отметили в центре спортивной подготовки.

Следующий вид программы XVI областной спартакиады учащихся – финальные соревнования по волейболу, которые будут проходить в Пскове 25-27 марта.