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Борис Елкин поздравил псковскую спортсменку Наталью Спиридонову с победой на чемпионате России

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил псковскую спортсменку Наталью Спиридонову и ее тренера Екатерину Алексееву с победой на чемпионате России по легкой атлетике и наступающим праздником 8 Марта. Об этом Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Мирового уровня спортсменка достигла на стадионе «Машиностроитель».

«Такое достижение вызывает восхищение и гордость. После реконструкции стадиона условия для тренировок стали гораздо лучше, но все равно недостаточны. Но, как это часто бывает у выдающихся людей, Наташа - человек очень скромный, и просить не привыкла. Обязательно поможем с ремонтом покрытия в легкоатлетическом манеже, приобретением инвентаря и экипировки. Главное – чтобы ничто не мешало идти к намеченной цели в спорте и давать нам новые поводы для гордости!» – написал глава города.

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