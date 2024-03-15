Спорт

Директор псковского фитнес-клуба испёк блины в тренажерном зале

Масленицу отметили в фитнес-клубе «Супер-фитнес» в Пскове 17 марта, в последний день масленичной недели. Об этом директор клуба «СуперФитнес» в Пскове Георгий Пономарев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Георгий Пономарев / «ВКонтакте»

«Из резюме: могу готовить блины на несколько десятков человек!» - написал Георгий Пономарев.

17 марта в клубе «Супер фитнес» блины, приготовленные директором фитнес-клуба, получали те, кто выполнял упражнения с атлетическими блинами.

«Потом грудастую и попастую Масленицу (имя ей выбрали Забава Путятична) сожгли! Правда, нашим фитнес-способом, где каждый сжёг по 100 ккал в копилку, и от её прелестей ничего не осталось! Эх! В остальном позитивно, тепло и по-спортивному, в стиле "Супер фитнес"! В вашем клубе директор тоже прямо в тренажерке жарит блины?» - добавил Георгий Пономарев.