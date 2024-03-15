Спорт

К участию в Псковском марафоне Мехуборка-2024 приглашают корпоративные команды

К участию в Псковском марафоне Мехуборка приглашают корпоративные команды, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Участие в забеге не только укрепляет командный дух, но и является отличной бегущей рекламой. «Захватить на старт флаг или одеться в корпоративные футболки - о вашей компании будут знать как о самой спортивной. Бежать с коллегами и весело, и полезно. Приглашаем корпоративные команды к участию в Псковском марафоне Мехуборка», - отметили организаторы.

Соревнования по бегу в рамках Псковского марафона Мехуборка состоятся в областном центре 21 апреля. Более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны примут участие в забеге. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

Впервые в рамках марафона пройдет марафонская эстафета, в рамках которой спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.

Отправить заявку на корпоративное участие можно на почту prosport60@mail.ru