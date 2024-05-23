Спорт

Открытый турнир по баскетболу проходит на новом ФОКОТе в Новоржеве

Открытый турнир по баскетболу в формате 3 на 3 проходит на площадке недавно введенного в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Новоржеве. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

Депутат отметили, что руководство муниципального округа по просьбе федерации баскетбола области с удовольствием согласилось принять на новой спортивной площадке команды из нескольких муниципалитетов: Псков, Пушкинские Горы, Великие Луки, Локня, Себеж, Новосокольники, участвует и команда новоржевских ребят.

Всего в мероприятии участвуют более 40 баскетбольных команд разных возрастных групп.

«На ФОКОТе царит не только спортивный азарт, но и праздничное настроение: поболеть за участников пришли жители города и округа в целом, организована торговля, полиция обеспечивает безопасность, дежурит медслужба. Это очень здорово, что физкультурно-оздоровительный комплекс, который так ждали новоржевцы, столь востребовать и приносят людям пользу, радость и удовольствие. Всё не зря», - добавил Армен Мнацаканян.