Спорт

Футбольный фестиваль для девочек пройдет в Пскове 20 июля

РФС открывает сезон футбольных фестивалей для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками». В этом году они состоятся в 40 городах страны, в том числе в Пскове, Калининграде, Санкт-Петербурге, Гатчине и Сестрорецке, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Стать участницей фестиваля «Мы в игре. Лето с Фиксиками» может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Для этого нужно выбрать событие в своем городе и пройти регистрацию на сайте. Друзья и родители могут поболеть за футболисток на трибунах. Участие для всех — бесплатное.

Для девочек, которые никогда не играли в футбол, посещение фестиваля — это возможность познакомиться с игрой и попробовать свои силы в веселой и безопасной обстановке. А еще пройти мастер-классы и принять участие в играх и активностях.

Для тех, кто уже тренируется в командах, дополнительно будут организованы товарищеские турниры, по итогам которых награды получают все участницы, независимо от результатов. Кроме того, юные футболистки смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.

Все спортивные активности на фестивалях «Мы в игре. Лето с Фиксиками» проходят под контролем профессиональных тренеров, футболисток и футболистов из клубов РПЛ, Суперлиги и ФНЛ.

В городах Северо-Запада пройдут пять фестивалей:

Гатчина — 11 июня;

Псков — 20 июля;

Калининград — 10 августа;

Санкт-Петербург — 25 августа;

Сестрорецк — 29 августа.

«РФС уже традиционно начинает лето с футбольных фестивалей для девочек. За три предыдущих года более 6 тысяч девочек приняли участие в 55 фестивалях во всех регионах страны. Благодаря нашим проектам, направленным на популяризацию футбола среди детей, мы видим, как растет интерес девочек к футболу — количество занимающихся с 2021 года выросло на 75%. В этом году фестиваль "Мы в игре. Лето" станет частью масштабного футбольного праздника — Всероссийского дня футбола, который РФС совместно с Министерством спорта проводит 1 июня в Лужниках. Помимо этого, к проекту присоединился самый популярный детский мультсериал "Фиксики" — и мы уверены, что наши фестивали станут еще интереснее и привлекательнее для девочек и родителей», - отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.