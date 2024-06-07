Спорт

Второй тренировочный полет провели воздухоплаватели в Великих Луках

Второй тренировочный полет в рамках 28-й Международной встречи воздухоплавателей состоялся в Великих Луках утром 10 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото здесь и далее: Ольга Лирон

«Утро в Великих Луках. Типичное для июня. Второй тренировочный полет состоялся», - говорится в сообщении.

Сегодня продолжится регистрация участников, а вечером состоится генеральный брифинг.

Напомним, в связи с мерами безопасности все массовые мероприятия пройдут онлайн.

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Генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках более десяти лет является ПАО «Газпром».