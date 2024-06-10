Спорт

Чемпион России из Тулы заявился на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Первым пилотом, заявившимся во второй день регистрации на 28-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках, стал Дмитрий Жохов из Тулы. Он стал 28 участником встречи воздухоплавателей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Дмитрию Жохову 28 лет, при этом он уже мастер спорта по воздухоплаванию, а также действующий чемпион России по воздухоплавательному спорту. В связи с этим его номер на корзине - «один».

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Напомним, 28-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 9 по 16 июня.

Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».