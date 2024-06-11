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Спорт

28-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно открылась в Великих Луках 

12.06.2024 18:23|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 12 июня, в Великолукском драматическом театре состоялось торжественное открытие 28-й Международной встречи воздухоплавателей, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Спортсменов, членов их команд, судей и приглашенных гостей поприветствовал глава города Великие Луки Николай Козловский. «Особую значимость этому мероприятию придает тот факт, что оно проходит в главный государственный праздник нашей страны - в День России», - отметил он. Николай Козловский подчеркнул, что каждая встреча воздухоплавателей вносит свой вклад в развитие отечественного воздухоплавательного спорта, а также в развитие города Великие Луки. А пилоты вносят свой вклад в укрепление дружеских и деловых отношений города с другими регионами России и другими странами. Глава города поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке 28-й Международной встречи воздухоплавателей и 29-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту и прилагал усилия для того, чтобы мероприятия прошли на самом высоком уровне. Особые слова признательности он адресовал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, генеральному спонсору соревнований - компании «Газпром» и ее руководителю Алексею Миллеру, а также директору встречи Владимиру Орлову. Пилотам Николай Козловский пожелал успешных полетов и побед. 

Врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова заметила, что данное мероприятие является уникальным, как и вид спорта, и его по праву можно назвать самым ярким спортивным событием в году. Она пожелала аэронавтам хорошей погоды, а городу Великие Луки - еще долгие годы оставаться столицей воздухоплавания. 

Также поздравления участникам соревнований адресовал председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

Кроме того, к собравшимся обратился глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. «Нынешний чемпионат по доброй традиции стартует в очень важный день», - напомнил он и отметил, что в городе традиционно складываются хорошие условия для полетов, и пилоты в полной мере могут показать свой профессионализм. Андрей Беляев пожелал спортсменам и их командам высоких результатов, отличной погоды и успешных полетов на радость жителям и гостям города Великие Луки. 

«Отрадно, что открытие происходит в праздничный день. Я думаю, что после сегодняшнего дня наши соревнования раскрасятся новыми красками и новыми интересными заданиями для пилотов», - добавил президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло. Он отметил, что в этом году в чемпионате принимает рекордное количество спортсменов, и пожелал великолучанам любить и ценить своих пилотов, а спортсменам - побед. 

Напомним, в этом году участие в состязаниях принимают 48 пилотов из разных регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии. 
Сегодня вечером состоится общий старт аэростатов, в связи с мерами безопасности за этим и другими массовыми мероприятиями можно будет наблюдать онлайн. 

Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором соревнований аэронавтов более десяти лет является ПАО «Газпром».

Теги: #великие луки #встреча воздухоплавателей
Источник: Псковская Лента Новостей
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