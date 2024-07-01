Спорт

Юная Маргарита Компаниец стала лучшей среди девушек по «Псковскому пятиборью»

Тренировку по «Свим-сап-ран-байк-трейлу» или «Псковскому пятиборью» провела в Пскове сегодня, 14 июля, Федерация зимнего плавания Псковской области. Участие в ней могли принять спортсмены в возрасте от 14 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Фотографии Александра Ануфриева

«Пятиборье» включало в себя такие дисциплины как бег, плавание, заезд на велосипедах, трейл и заплыв на сапбордах. Участники бежали от Ольгинской часовни по берегу до Мирожского монастыря (1,5 км), затем пересекали реку Великую вплавь от Мирожского монастыря до улицы Георгиевско (0,3 км), ехали на велосипедах по набережной от улицы Георгиевской до Сада Камней в Парке Куопио (2,6 км), в рамках трейлового этапа переходили реку Пскову вброд и бежали до Варлаамской башни Псковского кремля (2,6 км). Затем на сапбордах сплавлялись от Варлаамской башни до Ольгинской часовни (1,2 км). Общая протяжённость пяти этапов составила 8,2 км.

Самые быстрые участники среди мужчин и среди женщин:

Мужчины:

Илья Межуев (45 минут 48 секунд); Илья Петров (46 минут 10 секунд); Артур Мордовцев (46 минут 24 секунды).

Девушки: