Спорт

В Пскове построят лыжно-биатлонный центр с лыжероллерной трассой

Администрация Пскова заказала разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство лыжно-биатлонного центра с лыжероллерной трассой в городе Пскове». Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена - 8 млн 872 тысячи 696 рублей.

Адрес объекта: Псков, улица Советской Армии, дом №114. Территория проектирования расположена на двух земельных участках с кадастровыми номерами 60:27:0220204:122, 60:27:0220204: 253.

Смотрите также Кочующие лыжники: что нужно для развития зимнего спорта в Пскове

В проекте предполагается запроектировать следующие здания и сооружения:

1. Лыжероллерную трассу для тренировочной и соревновательной деятельности (биатлон, лыжероллеры, лыжи – спринт, масс-старт, эстафеты) Единовременное пребывание 200 человек.

2. Трассу вдоль границ земельного участка для тренировки начинающих лыжников длиной не менее 2 км с минимальными перепадами высот.

3. Площадку для стрельб из пневматического оружия.

4. Трибуны с навесом (на 200 человек) с радиоузлом и дикторской.

5. Штрафную петлю.

6. Вакс-кабины (не менее 5 штук).

7. Зону для судей.

8. Зона тестирования скольжения лыж.

9. Разминочная лыжня для спортсменов не менее 600 м.

10. Зона подготовки снаряжения.

11. Информационные табло.

12. Ограждение территории.

13. Административно-бытовое здание (АБК).

14. Площадка для ТБО.

15. Стоянка для автотранспорта (по расчету).

16. Гараж для обслуживающей техники.

В административно-бытовом корпусе предлагается разместить следующие помещения:

1. Раздевалки на 100 человек (М и Ж) с санузлами и душевыми.

2. Хостел для спортсменов на 50 человек.

3. Помещение для судей.

4. Административные помещения.

5. Пост охраны.

6. Складские помещения.

7. Кафе.

8. Медицинский блок.

9. Санузлы для зрителей.

10. Помещение для проката лыж с гардеробом.

11. Помещение для хранения и подготовки лыж.

Окончание подачи заявок – 2 августа. Проект должен быть готов до 1 мая 2025 года с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы.