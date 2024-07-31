Спорт

«Вы трибуны видели, сколько там народу?»: тренер ФК «Псков» разделил мнение Аленичева о необходимости команды мастеров

Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев согласен с тем, что Пскову нужна команда мастеров во Второй лиге. Эту идею озвучил известный российский футболист Дмитрий Аленичев во время визита в Псков 25 июля. Своим мнением по данному поводу Игорь Васильев поделился в ходе пресс-подхода после матча в рамках Кубка России по футболу 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии Александра Елисеева

«Вы трибуны видели, сколько там народу? - обратил внимание Игорь Васильев. - Конечно, разделяю мнение Дмитрия Аленичева. Мы это не первый год поддерживаем. У нас есть планы готовить наших ребят так, чтобы они не были "мальчиками для битья" в конкуренции с командами Второй лиги. Это наши планы, а планы команд Второй лиги – это организационные и финансовые вопросы».

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Также Игорь Васильев прокомментировал матч, который состоялся 31 июля. В результате ФК «Луки-Энергия» обыграл «Псков» по итогам серии пенальти. «Игрой мы довольны. Все, что могли, сделали. В плане тактики – точно. Недовольны результатом, но своей командой я доволен. Они выполнили все, что от них требовалось», - заметил тренер псковичей.

Тренер проигравшей команды прокомментировал тактику соперников: «Луки просто стали играть навалами на штрафную. У них нападающий "большой", а у нас немного силенки во втором тайме закончились. Мы все-таки ребята не такие опытные, более молодые, черновой работы проделали много, и было уже сложно».

Не остался в стороне и тренер футбольной команды «Луки-Энергия» Сергей Остапчук, который дал оценку игре своей команды.

«Это - футбол, это - Кубок, я предупреждал ребят, что будет непросто, что соперник будет биться. Сначала пропустили, затем ответили голом, потом освежили команду заменой. А по поводу пенальти – как случилось, так случилось. Первый тайм был невзрачный, потому что наша подготовка к матчу была только в отходе от домашней игры», - подвел итог встречи тренер футбольной команды «Луки-Энергия» Сергей Остапчук.

Напомним, 31 июля на стадионе «Машиностроитель» прошел матч отборочного раунда Кубка России по футболу, в котором команда «Луки-Энергия» победила «Псков» (1:1 в основном время, 4:3 в серии пенальти).