Спорт

Футболисты из Великолукского района стали победителями турнира в Белоруссии

Футбольная команда «Спартак – Марьино» из Великолукского района стала победителем международного турнира по футболу в Глубокском районе Республики Беларусь. Об этом глава Великолукского района Алексей Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Telegram

Участие в турнире принимали четыре команды – две белорусских команды из городов Глубокое и Миоры, команда из латвийского города Ливаны и команда «Спартак – Марьино» из Великолукского района.

«В итоге наша команда оказалась сильнейшей и стала победителем! Поздравляю команду и ее руководителя Владимира Макарова с победой», - добавил Алексей Кузьмин.