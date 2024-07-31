Спорт

Первенство Северо-Запада по футболу пройдёт в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди мальчиков до 15 лет пройдёт в Пскове с 9 по 16 августа. Игры состоятся на стадионах «Машиностроитель» и «Локомотив», где между собой сразятся 14 команд из 7 регионов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

На первенстве СЗФО выступят игроки не старше 2010 года рождения. Команды поделены на три группы, в которых они сыграют по принципу «каждый с каждым». В четвертьфинал пройдут по два лидера из каждой группы, а также две лучшие команды с третей строчки. Матчи проведут в формате двух таймов по 35 минут.

От Пскова в соревнованиях примут участие команды «Стрела» и ФК «Псков». Победитель турнира получит право выступить на чемпионате России среди мальчиков до 15 лет, который пройдёт с 23 ноября до 7 декабря.

Состав участников: