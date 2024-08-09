Спорт

В юношеском первенстве СЗФО по футболу проходит второй игровой день в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди мальчиков до 15 лет продолжается на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 10 августа. На поле выйдут оставшиеся команды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Объединенной федерации футбола «Северо-Запад».

Фото: ОФФ «Северо-Запад» / «ВКонтакте»

Калининградская СШОР-5 возглавила группу «А» после стартового тура, в матче открытия разгромив «Ленинградец» (3:0). Три очка здесь также добыла псковская «Стрела», со счетом 2:1 одолевшая «Динамо-Центр» после раннего удаления в стане соперника. За агрессивное поведение динамовец Максим Рудаков был дисквалифицирован на три матча соревнования.

В группе «Б» «СЛО-Фаворит» из Ленинградской области уверенно расправился с СШ-7 Петрозаводска (5:1). Калининградская «Балтика» дожала петербургскую «Лавину», забив три мяча во втором тайме (3:1).

Во второй игровой день сыграют команды, пропустившие стартовый тур. Свои первые матчи проведут участники группы «В». В межрегиональном турнире выступают команды не старше 2010 года рождения, победителю достанется путевка на первенство России. Матчи проходят в формате двух таймов по 35 минут.

Все матчи транслируются в прямом эфире в сообществе ОФФ «Северо-Запад» во «ВКонтакте».