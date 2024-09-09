Спорт

Футбольный клуб «Псков» обыграл команду «Химик» на чемпионате СЗФО

Футбольная команда «Псков» 11 сентября обыграла команду «Химик» на чемпионате Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд сезона 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Псковичи одержали победу со счетом 0:2. Победные голы команде обеспечил Сергей Молчанов.

Напомним, в среду, 11 сентября, состоялась предпоследняя, двенадцатая игровая неделя чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд. В чемпионате за бронзовые медали заочно борются «Псков» и «Тосно».