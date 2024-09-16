Спорт

Уличная культура захватила Псков

Город Псков, известный своей богатой историей и культурным наследием, недавно стал местом яркого праздника уличной культуры. Фестиваль «Плеск», который прошел 22 сентября в самом большом скейт-парке города, собрал вместе энтузиастов урбанистического искусства, музыки и спорта со всего города и даже гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и Чехова. В течение дня скейт-парк в сквере имени Александра Невского превратился в цветочное игровое поле, где художники-граверы, брейкдансеры и трейсеры демонстрировали свои таланты и делились своей страстью с публикой. Подробнее о фестивале — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Гости фестиваля «Плеск» были рады увидеть различные показательные выступления и мастер-классы от спортсменов по ВМХ, скейтбордингу, самокату, паркуру, воркауту, уличному баскетболу и армрестлингу. Профессионалы в своих видах спорта продемонстрировали навыки и технику, вдохновляя зрителей на новые достижения.

«Наши ожидания полностью оправдались по количеству человек. Зарегистрированных спортсменов, райдеров и других представителей молодежной культуры было порядка 150 человек. Но по моим личным ощущениям, человек было раза в два, как минимум, больше. По актуальности данных мероприятий в нашем регионе, я считаю, что они более чем актуальны, потому что эти виды спорта, уличные виды спорта в нашем регионе неплохо развиваются», – отметил ведущий мероприятия Александр Дмитриев.

У самого входа псковичей встречало яркое шоу автозвука от «Псков Рэйсинг Тим», которое стало одним из самых ожидаемых событий. Любители музыки и автомобилей могли не только насладиться мощными звуками и световыми эффектами, но и посидеть в салоне автомобиля. Шоу автозвука было организовано на специально оборудованной площадке, где автомобили с мощными звуковыми системами соревновались друг с другом в звучании и эффектности.

Профессиональные спортсмены по ВМХ, скейтбордингу и трюковому самокату продемонстрировали свои навыки и технику, выполняя сложные трюки и комбинации на рампах скейт-парка. В показательных выступлениях участвовали самокатеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Чехова, а также лучшие райдеры Пскова. Финалист чемпионата России по самокату в дисциплине «парк», занявший восьмое место, Федор Лебедев из города Чехов представил зрителям стиль катания в стиле «парк». Победитель пяти всероссийских уличных игр «Винлайн Урбан Геймс», финалист чемпионата России по самокату в дисциплине «парк», занявший четвертое место, Вова Алёхин из Москвы также показал заезд в стиле «парк» и «стрит». Последнем гостем стал райдер, познавший три стиля заезда «парк», «стрит» и «биг эир» - Александр Ляшков из Санкт-Петербурга. Александр Ляшков является победителем соревнований «ВК ФЕСТ» в Санкт-Петербурге, а также участником чемпионата России по самокату в дисциплине «парк». Гости фестиваля могли наблюдать за ними вблизи и даже попробовать свои силы на тренировочных сессиях после выступления. После фееричного заезда, который не смог оставить жителей Пскова равнодушными, всем участникам предложили сыграть в «кэш фо трикс» или же «деньги за трюк». Наши земляки не стали уступать приезжим гостям и показали высший пилотаж.

«Самокаты - это один из самых массовых, я считаю, уличных видов спорта в нашем городе, в нашем регионе. Потому что он имеет очень дешевый порог входа. Самокат купили - и, пожалуйста, катайтесь. Хотелось бы, конечно, чтобы скейтбординг и BMX в нашем регионе тоже как-то поживее развивался», – поделился ведущий мероприятия Александр Дмитриев.

В то время как зона скейт-парка блистала различными двухколесными мастерами, в зоне спортивной площадки расположились представители силовых видов спорта: воркаут, паркур и армрестлинг.

Воркаут-движение представлял юный спортсмен Назар Смирнов, который уже 4 года занимается этим видом спорта. Назар Смирнов является одним из самых перспективных молодых спортсменов воркаута, а также участником множества областных соревнований. Он продемонстрировал свои навыки и силу, выполняя сложные упражнения и комбинации, после чего молодые зрители смогли узнать больше об этом виде спорта и изучить базовые элементы и их названия.

На фото: Назар Смирнов

«Я даже не знала, что у нас в городе такое существует. В голове не укладывается, как дети не боятся выполнять такие вращения не просто в воздухе, так еще и схватиться за перекладину. Очень радует, что такой спорт совмещает в себе не только хорошую физическую подготовку, но и зрелищность», – поделилась гостья мастер-класса.

В этой же зоне на фестивале «Плеск» впервые как зарегистрированная федерация опробовала свои силы команда трейсеров «Ирбис». Изначально юные спортсмены представили гостям мероприятия свои навыки по спидрану (прохождению на скорость) специально подготовленной трассы, а после забега смогли продемонстрировать и акробатические навыки. Рекордом мастер-класса стало боковое сальто через семерых человек, в число которых входили зрители. Самым маленьким участникам мастер-класса по паркуру стали дети в возрасте 5 лет.

«С моей стороны в мероприятии приняли участие более 30 спортсменов, и это в основном дети. Сейчас, в развитии федерации, у нас очень много планов, очень много разных интересных мероприятий планируется. Для примера: очень хочется на будущий год привезти в Псков "Уличную классику". Это всероссийское мероприятие, тоже посвященное уличным видам спорта. Поэтому очень хотелось бы его видеть, к примеру, на псковской земле. Отдельное спасибо организаторам. Собрать большинство представителей таких видов спорта на одной площадке - это очень круто», – сказал глава Федерации воздушно-силовой атлетики Псковской области Илья Липунов.

Любители командных видов спорта были рады увидеть показательные матчи по уличному баскетболу, а также соревнования по армрестлингу. Любой желающий мог сыграть в стритбол 1 на 1 или «потягаться» в силе со своим другом.

Для тех, кто хотел попробовать себя в уличном искусстве, фестиваль предложил бесплатный мастер-класс по рисованию граффити и росписи футболок. Гости могли научиться основам граффити и создать свои собственные уникальные дизайны под руководством опытных художников. Дети особенно проявляли интерес к баллончиками с краской и не оставляли возможности разукрасить свой транспорт, а также обувь и сумки.

В конце фестиваля прошли показательные танцевальные баттлы хип-хоп центра «Хоть отбавляй», а также мастер-класс со своим танцевальным баттлом среди любителей танцев.

Фестиваль «Плеск» стал не только местом для развлечения, но и платформой для общения и обмена опытом между людьми, увлеченными спортом, музыкой и уличным искусством. Он показал, что спорт и культура могут быть доступными и интересными для широкой аудитории, и что фестивали такого рода могут стать важной частью городской жизни.

Олесия Кривченкова