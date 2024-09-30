Псковские «драконы» завоевали «серебро» на закрытии гребного сезона в Петербурге

Псковская федерация гребли на лодках «Дракон» приняла участие в закрытии гребного сезона-2024 в Санкт-Петербурге. Команда «Серебряный дракон» заняла второе место в своем классе среди «Драконов» D-10. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации.
Фото здесь и далее: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
Средний возраст псковских гребцов превысил 60 лет. В соревнованиях также приняли участие новички, присоединившиеся к команде в рамках проекта «Серебряный дракон».
Проект «Серебряный дракон» осуществляется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов.
Напомним, что 6 октября в Пскове состоялась церемония спуска на воду 20-местной лодки «Дракон».