Спорт

Стартовал чемпионат Пскова по шахматам

Городской чемпионат Пскова по классическим шахматам стартовал в четверг, 10 октября. Играется швейцарская система в девять туров, зарегистрированы 34 участника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Фото здесь и далее: «Анлим»

По словам руководителей клуба, турнир этого года явно сильнее прошлогоднего: средний рейтинг вырос на целых 60 единиц, а среди участников появились шестикратный чемпион Пскова Сергей Кудряшов и самый рейтинговый юниор Псковской области Александр Кульнев. Оба являются кандидатами в мастера и более чем на 140 единиц рейтинга опережают своих преследователей.

Соревнования будут проходить по четвергам и воскресеньям до 7 ноября.





«В первом туре сенсаций не произошло, и рейтинг-фавориты в парах уверенно победили, в том числе и наши старшие ученики: Анастасия Филиппова и Григор Мкртчян. Так держать!» - добавили в клубе «Анлим».