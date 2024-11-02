Спорт

К забегу «5 верст Псков» в рабочую субботу присоединился 61 человек

В субботу, 2 ноября, 61 человек принял участие в забеге «5 верст Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: «5 верст Пскова» / «ВКонтакте»

Дмитрий Парыгин, Ксения Михайлова, Юлия Владимирова, Роман Леончик и Алёна Колобкова (Санкт-Питербург) побили свои личные рекорды. Никита Фёдоров пробежал свой 10 финиш, а Даня Разживин - 25-й.

Также команда отметила тех, кто пришел на мероприятие впервые в этот день: Наталья Ключенко, Александр Гирсов, Максим Иванов, Алексей Филиппов и Сергей Синицын.